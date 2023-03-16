Домашние любимцы глазами детей: челябинцев приглашают выбрать лучший рисунок питомца

В Челябинске стартовало голосование за самые яркие, интересные, талантливые, душевные детские рисунки, главными героями которых являются домашние любимцы – собаки, кошки, птицы, черепахи, грызуны (и не только).

Конкурс «Мой питомец – моя ответственность» организован ОГБУ «Челябинская ветстанция». Главный врач учреждения Иван Полосков рассказал, что работы школьников и дошколят приходили в течение целого месяца.

«И сегодня мы с радостью объявляем о старте голосования за художественные работы конкурса. Голосование пройдет с 16-го по 26 марта на официальном сайте нашего учреждения, где каждый житель города может посмотреть результаты творчества детей и проголосовать за понравившиеся работы», - отметил Иван Полосков.

По его словам, в этом году на конкурс поступило рекордное число рисунков – 436 (самое большое за семь лет).

«Просматривая поступившие работы, мы удивились разнообразию изображенных животных. Чаще всего, на рисунках, конечно, были домашние питомцы (кошки, собачки, хомячки, попугаи и т.д.), но также встречались и художественные композиции с разными группами животных, было много рисунков диких зверей (слоны, пантеры, обезьяны). Очень популярными оказались истории из жизни, например, о том, как питомец побывал на приеме у ветеринарного врача», - отметил Иван Полосков.

По словам главврача Челябинской ветстанции, детские работы получились очень живыми, красочными, забавными, с озорными животными, однако встречались и рисунки, вызывающие грусть, проникнутые тоской ребят по ушедшим любимцам, покинувшим их верным друзьям.

Видно, что ребята очень старались, в рисунки вкладывали всю душу. На конкурс присылали и профессиональные, и любительские работы.

Иван Полосков порадовался, что данная тема вызвала живой, неподдельный интерес у челябинских ребят. Ветврач призвал горожан к знакомству с детским творчеством, ведь юные челябинцы действительно очень старались, и проголосовать за наиболее достойную работу или работы.

Все рисунки (а они и правда совершенно замечательные) можно увидеть здесь.