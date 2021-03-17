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В Челябинске будущий хозяин «кота в мешке» получит пакет корма

В Челябинске ищут хозяев для кота, которого в мешке и с переломанной лапой подкинули к дверям ветеринарной клиники «Добрый хвост». Питомцу уже провели операцию, сейчас он чувствует себя отлично.

Об этом на своей странице в Instagram написал руководитель ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов.

«Наш кот в мешке Мартик (он же Мартин, он же Мартын, он же Мартино) благополучно пережил операцию и теперь чувствует себя отлично! – написал Баграт Агажанов. - Скоро мы его постираем, и он будет сверкать и искриться. Он уже не тот запуганный̆ кот из мешка, которого бросили замерзать на улице. Его лапа быстро заживает, и Мартик начинает уверенно покорять короткие дистанции. При этом он обладает главным кошачьим достоинством: лежит там, где его положат до тех пор, пока его гладят и чешут за ухом! Представляете? Вам не придется ловить котейку по всему дому, чтобы потискать, подержать на руках или засунуть под одеяло греть вас вечером!».

Ветеринар добавил, что вместе с Мартиком отдаст мешок с самым лучшим кошачьим кормом.

Напомним, в начале марта неизвестный мужчина оставил у дверей клиники «Добрый хвост» кота в мешке. У животного обнаружили перелом шейки бедра, блох и паразитов. На вид котику нет еще и двух лет.

Фото: Instagram / bagrat.vet

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