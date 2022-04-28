28.04.2022
Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы
28.04.2022
Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»
28.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля
28.04.2022
В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям
28.04.2022
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
28.04.2022
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»
03.12.2021
Мандат депутата ЗСО перешел от Владимира Мякуша к ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву
16.11.2021
Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Заксобрания директору «Урал-пресс-информа» Галине Ивановой
16.11.2021
Владимир Мякуш покинул пост спикера, который занимал более 16 лет
10.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022