Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»

В Челябинской области отмечены первые Почетные депутаты Законодательного собрания региона. Вручение нагрудных знаков состоялось 28 апреля на заседании регионального парламента.

Напомним, в январе 2022 года был учрежден нагрудный знак «Почетный депутат Законодательного Собрания Челябинской области». Им будут поощряться депутаты ЗСО, прекратившие осуществление депутатских полномочий, за многолетнюю деятельность в составе законодательного органа и личный вклад в развитие регионального законодательства. На награждение смогут претендовать депутаты первого созыва ЗСО, а также двух и более созывов.

Первым нагрудный знак «Почетный депутат» вручили Владимиру Мякушу, который с 2005 по 2021 год возглавлял Законодательное Собрание области.

«Депутатский стаж Владимира Викторовича только в Законодательном Собрании насчитывает 23 года, из них 16 лет он стоял во главе областного парламента. Пять раз депутатский корпус Законодательного Собрания избирал его председателем, - отметил действующий спикер Александр Лазарев. - Владимир Викторович является автором множества законодательных инициатив, касающихся всех сфер жизнедеятельности региона. Депутаты областного парламента всех созывов по праву называют его своим учителем и наставником».

Нагрудного знака «Почетный депутат» были удостоены и депутаты первого созыва законодательного органа региона - Челябинской областной Думы. «Они начинали свою законотворческую деятельность в непростых политических и экономических условиях. Именно они заложили основы парламентаризма в нашем регионе. Депутаты Челябинской областной Думы впервые приняли основной финансовый документ региона – Закон «Об областном бюджете…, - подчеркнул Лазарев. - Первый созыв депутатов областного парламента разработал и принял самый главный закон нашего региона – Устав Челябинской области. Текст документа заслужил высокую оценку юридического сообщества всей страны».

Нагрудный знак «Почетный депутат Законодательного Собрания Челябинской области» вручили депутатам Челябинской областной Думы Вячеславу Скворцову, Игорю Белехову, Алексею Белошицкому, Валентину Буравлеву, Михаилу Жмаеву, Федору Клюеву, Владимиру Мазулю, Раисе Подвигиной, Владимиру Прокудину. «Почетными депутатами Законодательного Собрания Челябинской области» стали также Александр Саломаткин и Виктор Рашников, которые сегодня не смогли принять участие в церемонии награждения.