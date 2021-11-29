Власти Челябинской области демонстрируют особое отношение к скорой помощи

С первого января 2022 года сотрудникам скорой помощи в Челябинской области будут в 100% размере доплачивать за работу в ночные смены.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в Facebook.

Первая встреча Ирины Альфредовны с фельдшерами и водителями станций Скорой медицинской помощи состоялась в начале ноября. В правительство области были приглашены самые активные работники службы. «Да, это не всегда удобно для нас, но это всегда честно и «без купюр», - отмечает Ирина Гехт. - Эмоциональный и честный разговор тогда продлился больше двух часов». Выслушав жалобы и предложения сотрудников скорой, первый вице-губернатор взяла тайм-аут и пообещала, что через некоторое время озвучит принятые решения.

Сегодня, 29 ноября, состоялась повторная встреча. «Было менее эмоционально, сегодня многие улыбались и говорили слова благодарности, - поделилась Ирина Гехт. - Озвучила нашим активистам те решения, которые были приняты Губернатором региона».

По решению губернатора, в 2022 году вводится оплата 100% ночных. На эти цели из регионального бюджета выделят 200 миллионов рублей.

Кроме того, все машины скорой медицинской помощи будут оборудованы трекерами для оперативного вызова в случае опасности.

На четыре подстанции Челябинска будут приобретены мобильные мойки для машин, три уже установлены. Эта практика будет распространена на всю область.

«”Скорая помощь - это особая служба, требующая и особого к себе отношения”», - сказала мне в заключении первой встречи фельдшер из Златоуста. Полностью согласна, и сегодняшняя встреча это наглядно продемонстрировала», - подытожила Ирина Гехт.