ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Власти Златоуста взялись решать судьбу полуразвалившегося дома на улице Тургенева

Общество
Сегодня, 11:57
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Власти Златоуста (Челябинская область) займутся судьбой разваливающегося дома №3 на улице Тургенева, в котором на маленького мальчика упала потолочная доска.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, будет созвана комиссия, которая решит, что делать с домом: либо признавать его аварийным и расселять жильцов, либо делать в нем капитальный ремонт. Решение будет приниматься на основании полного обследования здания.

«К нам этот дом не имел никакого отношения, так как он находился в управлении организации ООО «ЗлатСитиСервис», которая в июле этого года от него отказалась. Согласно закону, данная компания должна заниматься обслуживанием дома до того времени, пока не придет новая организация. В настоящее время мы активно занимаемся поиском такой компании и параллельно думаем, что вообще с ним делать», - рассказал Алексей Коновалов.

Советник главы Златоуста отметил, что пока за дом отвечал «ЗлатСитиСервис», у городских властей были «юридически связаны руки».

Тем временем, дом №3 по улице Тургенева, в котором в том числе живут многодетные родители и пожилые люди, рассыпается – это видно из снимков, предоставленных общественной организацией «Гражданский патруль».

Прогнившая канализация, разваливающиеся стены, просевший пол, дырявая крыша - жизнь здесь, наверное, похожа на пребывание в аду.

По данным «Гражданского патруля», капитальный ремонт не проводился в этом доме более двух десятилетий, хотя люди регулярно за это платят. Вопрос: куда уходят деньги?

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 10:38
В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме
Происшествия
07.08.20 15:04
В Златоусте жену кандидата в депутаты обязали освободить территорию скотомогильника
Происшествия
04.08.20 15:59
В Златоусте стартует судебный процесс над медиками, которые пожаловались на невыплату им «ковидных» денег
Общество
31.07.20 14:50
Общественник из Златоуста пугает горожан аварийным мостом
Сегодня, 09:31
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 19:58
Наталья Котова не приняла отчет зама об устранении недостатков в уборке улично-дорожной сети
Вчера, 16:35
Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно
Вчера, 15:27
Текслер дал две недели на устранение последствий разгула стихии в Металлургическом районе
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Вчера, 14:59
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:30
После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ
Вчера, 14:23
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Вчера, 13:47
Наталья Котова распорядилась «разобраться» со стадионом «Центральный»
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 11:52
Южноуральские больницы входят в штатный режим работы после «ковида»
Новости
Сегодня, 11:54
Федерация
Банки отказали в поддержке ковидных россиян
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:14
Экономика
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
Сегодня, 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Материалы рубрики
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 14:59
Общество
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Теги
Златоуст
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика