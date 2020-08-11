Власти Златоуста взялись решать судьбу полуразвалившегося дома на улице Тургенева

Власти Златоуста (Челябинская область) займутся судьбой разваливающегося дома №3 на улице Тургенева, в котором на маленького мальчика упала потолочная доска.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, будет созвана комиссия, которая решит, что делать с домом: либо признавать его аварийным и расселять жильцов, либо делать в нем капитальный ремонт. Решение будет приниматься на основании полного обследования здания.

«К нам этот дом не имел никакого отношения, так как он находился в управлении организации ООО «ЗлатСитиСервис», которая в июле этого года от него отказалась. Согласно закону, данная компания должна заниматься обслуживанием дома до того времени, пока не придет новая организация. В настоящее время мы активно занимаемся поиском такой компании и параллельно думаем, что вообще с ним делать», - рассказал Алексей Коновалов.

Советник главы Златоуста отметил, что пока за дом отвечал «ЗлатСитиСервис», у городских властей были «юридически связаны руки».

Тем временем, дом №3 по улице Тургенева, в котором в том числе живут многодетные родители и пожилые люди, рассыпается – это видно из снимков, предоставленных общественной организацией «Гражданский патруль».

Прогнившая канализация, разваливающиеся стены, просевший пол, дырявая крыша - жизнь здесь, наверное, похожа на пребывание в аду.

По данным «Гражданского патруля», капитальный ремонт не проводился в этом доме более двух десятилетий, хотя люди регулярно за это платят. Вопрос: куда уходят деньги?