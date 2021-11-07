Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах

Челябинская область получит дополнительные средства на стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Затраты на лечение пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 на госпитальных базах Челябинской области составляют 53 тысячи рублей, в тяжелых случаях – 130 тысяч рублей и выше. Регион получит дополнительные средства

«Лечение пациентов с легким и средним течением заболевания [коронавирусной инфекции] обходится в 53 тысячи рублей. Это антибактериальная терапия, кислород, антикоагулянт, - поясняла первый вице-губернатор Ирина Гехт. - Если пациент нуждается в реанимационных мероприятиях и упреждающий терапии, то лечение - порядка 130 тысяч».

По данным Челябинского регионального отделения ФОМС, в 2021 году растет число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За девять месяцев 2021 года за счет средств ОМС было оплачено 85,5 тысячи случаев оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 (в стационарах), за весь 2020 год - 76,7 тысячи случаев.

«При этом тарифы на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией существенно выше среднего тарифа по круглосуточному стационару, их стоимость достигает 130 тысяч руб. и выше в крайне тяжелых случаях», - отмечает и.о. директора ТФОМС Челябинской области Наталья Миронова.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации бюджетам территориальных фондов ОМС направлено 56 миллиардов рублей, из которых 1,35 миллиарда рублей получит Челябинская область.

На данный момент в области действует 27 стационарных отделений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 14 баз, куда пациенты переводятся из основных баз для долечивания. Всего развернуто восемь тысяч 723 койки (из них 1019 коек – для долечивания).

По состоянию на седьмое ноября на госпитальных базах и на дому получают лечение 17 тысяч 187 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Почти 10 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Регион уже получал дополнительно 499,64 миллиона рублей и 1,6 миллиарда рублей (в соответствии с постановлениями правительства РФ от 25.06.2021 № 989 и от 07.08.2021 № 1310 соответственно). Челябинская область получила средства в размере соответственно. Деньги были направлены на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с новой коронавирусной инфекцией, прежде всего, в госпитальные базы, где проходят лечение наиболее тяжелые пациенты.

Согласно распоряжения правительства РФ от 26 октября 2021 года №3025-р в бюджет ТФОМС Челябинской области поступит ещё 1,35 миллиарда рублей, которые также будут направлены на поддержку системы здравоохранения в части оплаты медицинской помощи пациентам с ковидом.

«Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех субъектах Российской Федерации», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом