Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы

Водителей в Челябинской области просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы на юге региона в связи со сложившейся сложной ситуацией с лесными пожарами.

Сегодня утром губернатор Алексей Текслер провел заседание регионального оперативного штаба в МЧС области.

«Уважаемые автолюбители! В связи с пожароопасной обстановкой (лесные пожары), сложившейся вблизи населенных пунктов Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик, Париж не рекомендуется поездка в данные населённые пункты и передвижение между ними до особого распоряжения», - обращается к водителям ЕДДС.

В четверг, восьмого июля, во второй половине дня на территории Челябинской области возникло 16 лесных пожаров, 13 из них были ликвидированы в этот же день. Остались действующими три крупных пожара. Ситуация осложнялась усилением ветра, вплоть до штормового.

В настоящий момент три очага пожара, четыре населенных пункта находятся под угрозой. Общая площадь природных пожаров 1450 гектаров. Один очаг в Нагайбакском районе площадью около 1000 гектаров и два очага в Карталинском муниципальном районе на площади 450 гектаров.

Остается угроза четырем населенным пунктам в регионе. Карталинский район: поселок Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), поселок Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), поселок Запасное (150 частных жилых домов). В поселке Запасном ночью была проведена частичная эвакуация жителей. Нагайбакский район: село Париж (7 многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов).

«Для всех нас это была бессонная ночь, но, считаю, что, несмотря на сложности, мы с этой ситуацией справились, хотя, повторю, угроза остается», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Бригады МЧС и региональной противопожарной службы мобилизованы для тушения пожара. Продолжается работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов.

Пожар тушат и с воздуха. Из Ростова ночью в регион был направлен самолет Бе-200, из Екатеринбурга - специальный вертолет Ми-8. Авиация начала роботу с пяти часов утра. Был осуществлен удачный сброс воды. Самолёт БИ -200 сделал сброс воды между Парижем и Джабыком, где открытые очаги огня.

В случае необходимости власти готовы принимать решение об эвакуации. «Сейчас положение лучше, чем было ночью, и рассчитываем на то, что ситуация не будет осложняться», – подчеркнул губернатор.

По итогам оперативного штаба Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов докладывать информацию об изменении ситуации и о работе авиационной техники каждые 30 минут.

По словам главы района Карталинского района Анатолия Вдовина, сегодня ситуация чуть легче чем вчера. Обошлось без жертв, люди не пострадали, так же как ни одно строение.