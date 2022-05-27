Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

В Челябинске на улице Цвиллинга трамвайные остановки станут более узкими, существующие парковки вдоль проезжей части убирать не будут, а полос для автомобилистов останется две - в проектную документацию по благоустройству остановочных комплексов после рабочей встречи, инициированной областным главком УМВД, были внесены изменения. В итоге с ремонтом на улице Цвиллинга получилось, как и с ремонтом Комсомольского проспекта: работы начали, люди возмутились, проект стали согласовывать с ГИБДД, оказалось, нужны изменения. Старые грабли, телега впереди лошади – это так по-челябински…

Вот уже вторую неделю не утихает возмущение автомобилистов, которые недовольны тем, во что превращается улица Цвиллинга. Полным ходом идет очередной этап так называемой реновации трамвайных путей. Вслед за огромными бордюрами дорожники приступили к благоустройству новых остановочных комплексов.

«Вы посмотрите, что они делают? Ширина новых остановок почти пять метров. Ширина проезжей части примерно остается такой же. Плюс одна полоса всегда занята припаркованными машинами. По сути, для автомобилистов останется одна полоса. Это будут постоянные пробки, это же центр города!», - возмущается водитель Владимир.

«Зачем такие широкие остановки? Они еще к тому же в длину почти 20 метров. Туда что поезд будет приезжать? К тому же, я никогда не видел, чтобы столпотворение людей на старых остановках было, максимум человек пять стоит. А для водителей это будет головной болью. А если там произойдёт ДТП, то как оттуда выезжать? Если раньше через трамвайные пути можно было объехать, то сейчас нет. Везде установили высоченные бордюры», - говорит водитель Андрей.

Укладка «егоровских» бордюров на улице Цвиллинга Евгения Александровна Поделиться

Работы ведет ООО «УралДорСтрой» в рамках заключенного с комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска муниципального контракта на ремонт улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой. Стоимость работ составляет 58 миллионов рублей.

В управлении дорожного хозяйства заверили, что все работы по благоустройству посадочных площадок выполняются в полном соответствии с проектной документацией.

«Число полос для движения транспорта останется прежним, однако они будут приведены к нормативным значениям. В рамках реализации ремонтных мероприятий на улице Цвиллинга будут установлены новые удерживающие ограждения экранного типа, ограничивающие выход людей на проезжую часть. Кроме того, приведение полос движения к нормативному значению позволит пешеходам переходить проезжую часть за более короткий промежуток времени, что положительно отразится на безопасности дорожного движения. Существующие парковки вдоль проезжей части по улице Цвиллинга на обозначенном участке ликвидированы не будут», - говорится в официальном ответе чиновников.

Но «градус» возмущения происходящим среди автомобилистов Челябинска продолжает расти. Ведь при создании проекта обустройства приподнятых посадочных площадок возникал вопрос о сужение проезжей части до одной полосы. Однако такое решение повлекло бы затруднение движения. И если бы дорожники не покусились на сужение проезжей части, то могли бы не согласовывать проект с ГИБДД. Однако начавшиеся работы привлекли внимание полицейского главка. С целью урегулирования ситуации по инициативе ГУ МВД России по Челябинской области была проведена рабочая встреча, в которой приняли участие представители УГИБДД области, регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и комитета дорожного хозяйства города.

«По результатам встречи в проектную документацию были внесены изменения: у перекрестка улиц Цвиллинга и Орджоникидзе уменьшена ширина посадочной площадки, чем обеспечена ширина проезжей части для двух полос движения по 3,25 метра каждая. Такой проект позволяет как обезопасить пассажиров общественного транспорта, так и сохранить пропускную способность улицы. Кроме того, обустроена полоса для разворота в границах перекрестка улиц Цвиллинга и Тимирязева. Также для регулирования движения запланирована установка дополнительных светофоров и дорожных знаков в границах проектируемого участка», - прокомментировали в главке.

Возникает логичный вопрос – работы уже начаты, асфальт вскрыт и дорожники делают ширину остановочного комплекса порядка пяти метров. Значит опять переделывать? А это денежные средства, кстати, наши с вами, как налогоплательщиков. А не разумней ли было на уровне проекта, коли речь шла о сужении проезжей части. провести рабочую встречу с ГИБДД - до заключения контракта? Или нужно обязательно дождаться возмущения челябинцев и общественного резонанса? Так уже было с ремонтом на Комсомольском проспекте. Уродливая реконструкция привела к огромным пробкам на северо-западе Челябинска. И вот все повторяется в ситуации с улицей Цвиллинга. Урок не впрок?