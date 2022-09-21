Военком Максуров: Призывники участвовать в спецоперации не будут

Президент России Владимир Путин сегодня, 21-го сентября, объявил частичную мобилизацию. Призывники, которых будут набирать в армию в осеннюю кампанию, с первого октября по 31-е декабря текущего года, участвовать в специальной военной операции не будут.

Об этом заявил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Как он сообщил агентству «Урал-пресс-информ», государственное задание на предстоящую призывную кампанию составляет около трех тысяч южноуральцев, это меньше, чем в прошлый призыв.

Участие в СВО станет возможным, только если призывник, отслужив в армии три месяца, решит заключить контракт на военную службу (заключение контракта – дело сугубо добровольное, подчеркнул военком).