Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь

В Челябинске волонтеры-медики и сотрудники Южно-Уральского государственного медицинского университета обучают сотрудников ГИБДД навыкам оказания первой помощи при ДТП.

Умение вовремя помочь пострадавшему – это навык, который необходим в жизни каждому. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» предусматривает оперативное и качественное оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи жертвам аварий.

Для того чтобы грамотно помочь пострадавшим в ДТП, необходимо знать основы правил оказания первой помощи. Именно поэтому в сентябре и октябре текущего года на регулярной основе велось обучение сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Челябинску.

Работников Госавтоинспекции с профессорско-преподавательским и студенческим составом ЮУГМУ связывает давнее сотрудничество. Как пояснил инструктор по ОРЛС капитан полиции Дмитрий Силкин, обучение сотрудников ГИБДД проводится поэтапно. Стажеры полка ДПС проходят обучение каждые две-три недели, где с ними занимаются студенты старших курсов медицинского университета под контролем преподавателей. С действующими сотрудниками ГИБДД занятия проводятся ежемесячно, с привлечением врачей медико-санитарной части ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудников Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Как рассказала волонтер-медик, председатель студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии, студентка пятого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета Софья Шипигузова, каждый человек, который по роду профессии контактирует с большим количеством людей, должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему. Не являются исключением и сотрудники полиции, которые чаще всего первыми оказываются на месте дорожно-транспортного происшествия.

«Процент травм, полученных в результате ДТП, с каждым годом не снижается. При этом именно эти травмы чаще других приводят к летальности. Поэтому так важно, чтобы полицейские имели представление о базовых правилах и методах оказания первой медицинской помощи. Мы понимаем, что в критической ситуации сложно работать по всем правилам медицины, но обучить их основам, на мой взгляд, очень важно», - отметила Софья Шипигузова.

Во время обучения сотрудников ГИБДД студенты использовали новый подход по принципу парного обучения. Двое студентов показывают навыки оказания помощи друг на друге, а инспекторы дублируют действия под контролем преподавателя.

Как рассказала региональный координатор челябинского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заведующая отделом по профилактической работе с детским населением и демографической ситуации ГБУЗ ЧОЦОЗ МП Ольга Чижова, с момента открытия данной организации в 2017 году в Челябинске и Челябинской области волонтеры-медики, прошедшие обучение навыкам оказания первой помощи, активно выходят с мастер-классами для всех желающих в образовательные организации, трудовые коллективы, на общественно-развлекательные мероприятия, вернисажи, городские и областные мероприятия.

Работа в направлении «Обучение первой помощи» нацелена на просвещение населения в вопросах оказания первой помощи, профилактику бытового травматизма, формирование ответственного отношения к своему здоровью. Сегодня в состав волонтеров-медиков входят свыше полутора тысяч добровольцев, среди которых студенты и сотрудники ЮУГМУ, врачи из медицинских организаций Челябинска и Челябинской области, студенты медицинских ссузов. Добровольцы отделения применяют свои знания и навыки в жизни, спасая южноуральцев.

За 2022 год представители ЧРО ВОД «Волонтеры-медики» провели четыреста мастер-классов по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи.

Один из мастер-классов с сотрудниками ГИБДД провел доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии, кандидат медицинских наук Олег Пешиков. Из кабинета, где проходило обучение, раздавались бодрые звуки музыкальной композиции Bee Gees Stayin Alive. В стенах кабинета сотрудники ГИБДД и доктор в белом халате проводили манипуляции сердечно-легочной реанимации.

Легендарная диско-группа Bee Gees не могла и представить, что их песня «Остаться живым», поможет спасать жизнь. Впервые эта песня прозвучала как саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера», который вышел на экраны в 1977 году с Джоном Траволтой в главной роли. Британская диско-группа написала песню «Stayin' Alive» с темпом в 103 удара в минуту. Наверное, они тогда и подумать не могли о том, что именно этот темп станет незаменимым для проведения сердечно-легочной реанимации.

«Ранняя сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция обеспечивают выживаемость более 60 процентов пострадавших при остановке кровообращения. Считаю, что навыкам первой помощи должны обучаться не только сотрудники полиции и медики, но и работники сугубо гражданских специальностей. Наш университет практико-ориентированный, и мы стараемся готовить специалистов, всегда способных оказать первую помощь тем, кому она необходима. Наши студенты регулярно принимают участие в олимпиадах по оказанию первой помощи, а это является одним из элементов обучения поведению в нестандартных условиях», - отметил Олег Пешиков.

После закрепления теоретических знаний сотрудники ГИБДД оказывали первую помощь друг другу: накладывали повязки, оказывали помощь при кровотечениях, осуществляли правила транспортировки пострадавшего.