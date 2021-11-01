Волонтеры помогут пожилым непривитым южноуральцам, которым предписано оставаться дома

В Челябинской области волонтеры будут помогать непривитым жителям старшего возраста, которые с 30 октября должны были уйти на самоизоляцию.

Напомним, согласно распоряжения с 30 октября непривитым южноуральцам старше 60 лет, кто не привился от ковида и не перенес это заболевание за последние полгода, предписано соблюдать режим самоизоляции.

Им разрешено покидать место жительства только в исключительных случаях: при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведении вакцинации против COVID-19 и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выйти только за продуктами или лекарствами (в магазин или аптеку, которых расположены в пределах 100 метров от дома), вынести мусор, выгулять собаку. Работающим пенсионерам старше 60 лет также придется побыть дома. А вот сколько продлится вынужденная изоляция и кто будет платить этим людям за вынужденную безработицу, пока точного ответа нет.

Но при этом пенсионер может привиться от коронавируса, получить QR-код и спокойно заниматься всеми делами, в том числе и вновь приступить к исполнению служебных обязанностей.

На помощь непривитым южноуральцам старшего возраста придут волонтеры. Телефон горячей линии волонтерского центра: 8 (351) 214-15-13. Звонки принимаются с восьми до 20 часов. Вакцинированные волонтеры центра будут доставлять лекарства, продукты и предметы первой необходимости.

Можно позвонить и на федеральную круглосуточную горячую линию 8-800- 200-34-11 и получить консультации по использованию QR-кодов, прохождению вакцинации, мерам самоизоляции, записи на прием к врачу и другое. Все заявки на помощь будут передаваться в региональный штаб МыВместе.

Волонтеры помогут пожилым гражданам в период самоизоляции с покупкой продуктов и товаров первой необходимости.