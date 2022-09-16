16.09.2022
ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза
16.09.2022
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
29.12.2020
В Челябинске открыли бюст Николаю Патоличеву
26.08.2019
Новая жизнь Аллеи Славы
05.10.2018
Начались работы на Мемориале воинам-южноуральцам, погибшим в горячих точках
02.04.2018
Магнитогорск зеленеет и голосует за «Аллею Славы»
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022