Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы

Челябинцы, живущие в центре города, обратили внимание на появление двух столбов на улице Советской, по обеим сторонам Аллеи Славы.

Жители предположили, что разделенное проезжей частью знаковое общественное пространство дорожники решили соединить пешеходным переходом по центру (сейчас переход есть слева, за музыкальной школой, и ведет он к зданию правительства Челябинской области).

Челябинцы такой инициативе не рады, считают, что данные конструкции портят архитектурный облик Аллеи Славы (который уже испорчен неугомонными «живописцами»-вредителями) и будут мешать любоваться стелой «Город трудовой доблести», закрывая обзор.

К слову, на данном участке получилась бы почти идеальная геометрия – стела и два столба, если бы не покосившаяся в паре-тройке метров опора.

Отметим, перехода между частями Аллеи Славы – по центру – никогда не было, однако челябинцы во все времена перебегают здесь дорогу, не обращая совершенно никакого внимания на отсутствие перехода.

Как отмечают горожане, обустройство здесь пешеходного перехода, в принципе, неплохая идея, но вот столбы, по мнению челябинцев, тут совершенно не уместны.

Теперь жители задаются вопросом: после появления нового перехода уберут ли тот, что находится левее, и не собираются ли в таком случае власти проложить аналогичный «мостик» через улицу Цвиллинга, чтобы челябинцы могли также по центру переходить с части Аллеи Славы, где расположена стела «Город трудовой доблести», в ту ее часть, где горит Вечный огонь.

Отметим, еще прежний заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на встрече с жителями, недовольными организацией на улице Советской однополосного движения, говорил о планах по обустройству здесь перехода.