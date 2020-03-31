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Яндекс знает о работающих магазинах и аптеках в Челябинске

Общество
Сегодня, 19:42

Сервис «Яндекс.Карты» обновил информацию об открытых и закрытых заведениях в Челябинске. По отдельным ссылкам можно посмотреть ближайшие аптеки и магазины, которые работают в городе.

Продуктовые магазины можно посмотреть здесь. Обратите внимание, что с 8 до 10 утра ряд магазинов ввёл приоритетные часы для посещения пенсионерами. К примеру, данной практике последовали все магазины сети Перекресток. В данные часы - с 8 до 10 утра - всем остальным категориям жителей рекомендовано воздержаться от походов за продуктами.

Список работающих аптек можно посмотреть здесь.

Как уже сообщало агентство, с 31 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел режим полной самоизоляции. Согласно документу, гражданам не должны покидать места проживания без крайней необходимости. Выходить можно только тем, кто должны работать на своих местах, чтобы вынести мусор, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку не далее 100 метров от дома или обратиться за неотложной медицинской помощью. Можно выходить и в случае угрозы жизни и здоровью.

С 28 марта и до пятого апреля в регионе закрыты предприятия общепита (кафе, рестораны, бары), кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. Также закроют все магазины, кроме продовольственных магазинов и товаров первой необходимости, а также аптек. Закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

До 1 июня приостанавливается работа баз отдыха, санаториев и горнолыжных курортов.

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