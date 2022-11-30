Юрист: о смартфонах, лишении прав и работе в декрете

На вопросы читателей агентства «Урал-пресс-информ» отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Для работы мне нужны мессенджеры WhatsApp и Telegram. Смартфона у меня нет. Работодатель заставляет меня приобрести новый телефон за свой счет и ежемесячно предоставлять ему отчет по детализации звонков. Так он хочет оценить эффективность моей работы. Обязан ли я это делать?

- Нет, не обязаны. Работодатель не имеет права требовать от сотрудника покупки телефона (как и любого другого оборудования) за свой счет. Использовать личный телефон или номер телефона для работы вы также не обязаны.

Это обязанность работодателя – обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей (часть 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ)

Да, работодатель вправе обязать работника использовать определенное программное обеспечение или приложение (например, мессенджеры) в служебных целях. Но только при условии обеспечения данного работника соответствующим оборудованием. Например, это могут быть корпоративные сим-карты, служебные мобильные телефоны с установленными приложениями и т.п.

Использование личного мобильного телефона и личных номеров телефонов, если это требуется для исполнения работником обязанностей, возможно. Но только по соглашению сторон.

При этом сотрудник может потребовать компенсацию затрат (ст. 164 и 188 ТК РФ).

Если он согласен использовать в работе личный номер телефона, работодатель обязан не только заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору и взять согласие на обработку персональных данных, но и прописать возможность работника компенсировать затраты в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре и т.п.

Ну а требование от работника предоставлять детализацию звонков по личному номеру телефона нарушит его право на неприкосновенность частной жизни. За нарушение неприкосновенности частной жизни установлена уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ. Поэтому работодателю следует воздержаться от требования подобных отчетов по личным номерам телефонов работника.

- Водителя лишили прав во внерабочее время. Работодатель может его уволить?

- Лицензия у охранника, аттестат у аудитора, разрешение на ношение оружия у сотрудника службы безопасности — специальные права, которые необходимы для выполнения трудовых обязанностей, существуют у многих сотрудников. Этих прав сотрудники могут лишиться. И в таком случае Трудовой кодекс предусматривает совершенно одинаковый алгоритм действий (ст. 76 и п. 9 ст. 83 ТК РФ).

Важен срок, на который водитель лишен водительских прав.

• Если суд определил водителю в качестве наказания лишение права управления транспортным средством на срок два месяца и менее, то работодатель обязан лишь отстранить сотрудника от выполняемой работы — увольнять его он не имеет права. Если у этого работодателя есть другие вакансии, где не требуются водительские права, и сотрудник согласен на поработать на другой позиции, то оформляются документы на его перевод. Если вакансий в компании нет, либо работник отказался от перевода на предложенные вакансии, то работник отстраняется от работы без оплаты на время отстранения. Но не подлежит увольнению.

• Если же работник лишен водительских прав на срок более чем два месяца, то подобное решение суда уже может быть основанием для увольнения сотрудника. Правда, оно также возможно лишь в случае, когда работника нельзя перевести на другую должность – то есть если в организации либо нет подходящих вакансий, либо работник от них отказывается.

ВАЖНО!

Если работодателю стало известно о лишении штатного водителя права управления транспортным средством, то первое, что ему следует сделать — это затребовать соответствующее судебное решение. Согласно п. 1 ст. 3.8 КоАП РФ лишить специального права может только суд. При этом в период между составлением уполномоченным лицом (то есть сотрудником ГАИ / ГИБДД) протокола о нарушении, предполагающего лишение водительских прав, и до вступления в силу соответствующего решения суда сотрудник имеет все основания для продолжения работы. Ведь в этот период он права управления автомобилем не лишен.

- Я сижу в декретном отпуске. Если выйду на работу до достижения ребенком трех лет, потеряю ли я право на выплату пособия по уходу за ним?

– Сохранить выплачиваемое государством пособие возможно. Самое главное — правильно выбрать режим труда. Если женщина хочет сохранить пособие, такая работа должна проводиться в условиях неполного рабочего времени (абз. 3 ст. 256 ТК РФ, п. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ).

Если женщина выйдет на работу с нормальной продолжительностью рабочего времени, то выплаты пособия прекратятся.

При этом для сохранения пособия количество сокращенных часов значения не имеет. Если уменьшить норму рабочего времени для работника даже на один час в неделю, то такая работа уже будет считаться неполным рабочим днем. (письмо Роструда от 08.06.2007 № 1619-6).

ВАЖНО! Работодатель, во-первых, обязан по желанию женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предоставить ей работу. А во-вторых — на основании заявления установить неполное рабочее время в рамках режима работы организации (ст. 256 ТК РФ).

Порядок выплаты пособия при выходе на сокращенный день не изменится, но в ФСС надо будет представить копию заявления женщины и приказа о переводе на режим неполного рабочего времени на время отпуска по уходу за ребенком.

Если во время работы на условиях неполного времени «декретница» заболеет, больничные ей оплатят. Закон предусмотрел возможность получать одновременно два пособия для женщины, работающей неполное рабочее время и находящейся в отпуске по уходу за ребенком: пособие по уходу за ребенком и пособие по временной нетрудоспособности.

От редакции:

уважаемые читатели, здесь могут быть и ваши вопросы, присылайте их на почтовый ящик maineditor@uralpres с пометкой «Профсоюзному юристу».