Южноуральцев, перенесших ковид, призывают пройти углубленную диспансеризацию

Жителям Челябинской области, перенесшим коронавирусную инфекцию COVID-19, настоятельно рекомендуют пройти диспансеризацию. Обследования переболевших будут проводиться по специальной углубленной программе.

«Хочется сказать о последствиях ковида, они у всех протекают индивидуально: кто-то легко переносит и без каких-то последствий, кто-то тяжело переносит инфекцию и потом остаются серьёзное последствия со стороны сердечно-сосудистой системы. Предугадать это невозможно», - рассказал Олег Лукин, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии минздрава РФ.

Коронавирусная инфекция бьет в слабые места, поражает не только сердечно-сосудистую, но и центральную нервную и дыхательную системы человека.

«У нас же с первого июля все медицинские организации, которые проводили диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские осмотры - включились в проведения углубленной диспансеризации, - отметил Дмитрий Прокопьев, заведующий городским центром медицинской профилактики, главный врач городской поликлиники № 8. - Я бы хотел призвать всех не просто обратить особое внимание, мы приглашаем в первую очередь на углубленном диспансеризацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию и нам важно какой степени была эта инфекция».

Все предусмотренные обследования направлены на выявление постковидного синдрома и различных осложнений для организма, которые могла вызвать инфекция.

Первый из них включает семь исследований. «Это измерение уровня кислорода в крови, шестиминутный тест ходьбы, физическая нагрузка для понимания общего состояния, фиксации одышки и других признаков постковида, которые могут показать осложнения, биохимический анализ крови, рентген грудной клетки, и уже потом, на основании показаний – беседа с терапевтом и при необходимости переход на второй этап более глубокого исследования», - пояснил Прокопьев. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Если пациент находится на диспансерном учете у врача-кардиолога - он наблюдается более тщательно, ему оказывается пристальное внимание.

На втором этапе будут проведены три обследования – эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

СПРАВКА

Граждане до 40 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. В 2021 году под прохождение диспансеризации попадают граждане, родившиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах.

С 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно.

При желании в рамках диспансеризации предусмотрена возможность сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией и перечень медицинских обследований.