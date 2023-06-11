Южноуральцев приглашают на фестиваль «Семейная атмосфера» в Копейске

В предстоящую среду, 14 июня, в Копейске (Челябинская область) состоится городской семейный фестиваль. На праздник приглашают родителей, детей, бабушек и дедушек, тётушек и племянников.

Как сообщают организаторы, на площадках фестиваля выступят творческие коллективы и солисты, а также воспитанники воскресной школы храма Покрова Копейска.

Всех членов семьи ждут активности и мастер-классы от партнёров. Для самых смелых, ловких и умелых подготовлены интерактивные зоны.

Все желающие смогут побывать в контактном зоопарке и приютить бездомное животное или покататься на лошади.

На площадке будут организованы фотозоны, где фотограф сделает памятные кадры всей семьи.

На ярмарке изделий ручной работы можно будет взять что-нибудь на память, а в ходе проведения лотереи получить подарки от партнёров и организаторов.

Гостей фестиваля, который состоится 14 июня с 10 до 18 часов в Копейске на площади Трудовой славы, ждет еще множество сюрпризов.

Вход свободный.