Южноуральцы, чьи расходы на коммуналку превысят установленный максимум, получат субсидию

Жители Челябинской области, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум, имеют право на получение жилищной субсидии. После декабрьской индексации тарифов может вырасти число южноуральцев, претендующих на субсидию.

«Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%, - напомнила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Для некоторых категорий южноуральцев максимально допустимая доля расходов на коммунальные платежи в совокупном доходе семьи снижена в два раза – до 11%. Это для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20 процентов.

В 2022 году жилищные субсидии получают порядка 140 тысяч семей. Средний размер субсидии на одну семью в месяц составляет две тысячи рублей, уточнили в минсоце. На эти цели в бюджете запланировано 2,8 миллиарда рублей.

В регионе действует еще одна мера соцподдержки - малообеспеченные многодетные семьи получают выплату на оплату услуг ЖКХ в размере одна тысяча 408 рублей.

Кроме того, педагогические работники и сельские специалисты, работающие или вышедшие на пенсию и проживающие в сельских населенных пунктах или рабочих поселках, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, также компенсируют расходы по оплате жилья и коммунальных услуг. Эту льготу получают в 2022 году около 200 тысяч человек.

Неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет, проживающие одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих граждан, достигших возраста 70 лет и (или) инвалидов, могут претендовать на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Получателями компенсации являются порядка 86 тысяч человек.

Напомним, с первого декабря 2022 года проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «В случае роста оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, соответственно размер компенсации и субсидии повышается», - уточнили в минсоце.

Южноуральцы, которые еще не получали жилищную субсидию или другие меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ, могут проверить свое право в управлениях социальной защиты по месту жительства, предоставив все необходимые документы для расчета.