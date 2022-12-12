В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных

В Челябинской области утвердили порядок предоставления денежной компенсации затрат на платное обучение детей из семей военнослужащих в учреждениях среднего профессионального образования региона.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Планируется компенсировать затраты на обучение членов семей граждан, призванных по частичной мобилизации в соответствии с Указом президента России Владимира Путина.

При этом студент должен быть не старше 24 лет, не иметь основного общего или среднего общего образования и учиться на платной основе по образовательным программам среднего профобразования или программам профессионального обучения.

Компенсации предоставляются самому студенту или родителю, с которым был заключен договор на обучение. В случае, если одной из сторон договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного в интересах обучающегося, является мобилизованный гражданин, то денежная компенсация предоставляется одному из членов его семьи. К ним относятся родители, супруг (супруга) и дети, не достигшие возраста 24 лет.

Денежная компенсация предоставляется в размере до 100% от стоимости обучения, установленной договором об оказании платных образовательных услуг, но не более 70 тысяч 50 рублей за учебный год.

Средства будут перечислены на счет в банке, указанный получателем, или в почтовое отделение по месту жительства в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы на оплату банковских услуг по зачислению денежных средств на счет в размере 1,5% от суммы компенсации без учета налога на добавленную стоимость осуществляются за счет средств областного бюджета.

Напомним, в октябре 2022 года депутаты Законодательного собрания утвердили поправки в региональный закон «Об образовании в Челябинской области». Новые положения статей, касающиеся компенсации платы за обучение, распространяются на правоотношения, возникшие с шестого октября 2022 года.