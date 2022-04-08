Южноуральцы могут получить бесплатную юридическую консультацию в храме

При Свято-Троицком храме Челябинска открылась юридическая служба, где южноуральцы смогут получить бесплатную консультацию. Начинание благословил настоятель храма протоиерей Игорь Шестаков.

«Квалифицированные юристы станут давать консультации бесплатно. Валентин Зотин готов ответить на вопросы, касающиеся уголовных и административных дел, Константин Огольцов – оказать помощь в области гражданского права», - сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

Вопросы можно задавать через специальную форму на приходском сайте. В воскресенье проводятся очные консультации. Юристы будут принимать людей в здании духовно-просветительского центра на территории храма.

Свято-Троицкий храм расположен по адресу: Челябинск, ул. Кирова, 60А.