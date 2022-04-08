08.04.2022
Южноуральцы могут получить бесплатную юридическую консультацию в храме
08.04.2022
«МЕТРОШКА» из Челябинской области – обладатель гран-при Всероссийского конкурса спортпроектов
08.04.2022
Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД
08.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.04.2022
К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»
08.04.2022
В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных
Южноуральцы могут получить бесплатную юридическую консультацию в храме
31.07.2017
Евгений Тефтелев против шаурмы в храме божьем
27.11.2015
В Челябинске профессиональный «оСКВЕРнитель» Дмитрук потерпел поражение в суде
12.02.2015
Челябинский священнослужитель исповедовался в стихах
07.10.2014
К 100-летию освящения Челябинского Свято-Троицкого храма
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022