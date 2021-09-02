02.09.2021
Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию
02.09.2021
Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках
02.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября
01.09.2021
В Челябинской области нашли способ мотивации студентов к вакцинации от ковида
01.09.2021
На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»
01.09.2021
О новых правилах кредитной кооперации узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию
02.08.2021
Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество
01.07.2021
С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
10.03.2021
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
26.05.2020
Жители Челябинска начнут получать единую квитанцию за тепло и электроэнергию
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021