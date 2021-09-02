Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию

Жители Челябинской области накопили дол за потребленную электроэнергию в размере 1,4 миллиарда рублей. В июле был зафиксирован самый низкий показатель собираемости платежей с начала пандемии – недоплачено 49 миллионов.

Как сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыт», низкий уровень оплат - в Челябинске, Коркино и Усть-Катаве. Как отметил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых, в июле за электроэнергию в областном центре не заплатил каждый третий потребитель. Общая сумма задолженности составила 675 миллионов рублей.

В списке крупных неплательщиков также жители Южноуральска, Карабаша, Сосновского и Кунашакского районов. Большие долги в июле образовались в Озерске, Снежинске, Аше, Миассе, Златоусте и Копейске.

«Чтобы сохранить стабильность в энергетической отрасли, мы вынуждены прибегать ко всевозможным мерам воздействия на должников – отключению электроэнергии до полного погашения задолженности и принудительному взысканию денежных средств за потребленный ресурс», – отметил Андрей Святых.

Высокую платёжную дисциплину демонстрируют жители районных центров и сельских населенных пунктов – в Верхнеуральском, Октябрьском, Кизильском, Агаповском, Чебаркульском районах.

В компании напоминают, что оплата электроэнергии в адрес «Уралэнергосбыт», отопления и горячего водоснабжения в адрес «УСТЭК-Челябинск» производится по единому лицевому счету, указанному в квитанции.

Оплатить без комиссии можно: в личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций, в ближайшем отделении Сбербанка, в банкомате или терминале самообслуживания Сбербанка, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

При самостоятельной оплате через мобильные приложения банков оплата осуществляется в Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» (ЕРЦ «Уралэнергосбыт», или ООО «Новые коммунальные решения»).

Если в населенном пункте нет офисов и устройств самообслуживания Сбербанка – оплатить за электроэнергию без комиссии принимается в подразделениях АО «Почта России».