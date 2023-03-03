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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2023

Теперь самовольные постройки у «Северных ворот» Челябинска точно снесут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

Должницу по алиментам из Аши задержали в здании суда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

Агророс Банк открыл первый офис в Челябинске

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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МТС
Кешбэк
Общество
03.03.2023 12:35
Фото: unsplash.com/laura-chouette-vhy5QcB

Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка

Цифровая экосистема МТС сообщает о двукратном росте числа пользователей сервиса МТС Cashback в Челябинской области по итогам 2022 года. Сервис возврата кешбэка выбирал почти каждый клиент, подключивший более одной услуги компании.

Южноуральцы стали активнее использовать кешбэк, полученный за оплату услуг связи и покупки в салонах МТС и в магазинах-партнерах сервиса МТС Cashback. В прошлом году пользователи сервиса из Челябинска вдвое чаще тратили накопленные бонусные баллы на оплату подписок на цифровые сервисы МТС и товаров – электронных гаджетов, зарядных устройств, наушников, чем годом ранее. Тогда кешбэк в основном использовали для оплаты услуг мобильной связи и интернета.

«Программой лояльности МТС Cashback легко пользоваться – достаточно скачать мобильное приложение и можно сразу начинать копить баллы. Кешбэк начисляется за покупки у партнеров и оплату сервисов нашей экосистемы, таких как МТС Live или подписка МТС Premium. Недавно для юных южноуральцев мы запустили новую цифровую подписку МТС Junior. Она включает сервисы для определения местоположения ребенка, онлайн-курсы, доступ к развлекательным сервисам с детским режимом и другие полезные опции. Уверен, что эта подписка также станет популярной на Южном Урале и порадует и родителей, и их детей», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

МТС
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В среду в Челябинской области местами небольшой снег

28.02.2023 21:44

Анонсы событий и мероприятий на первое марта (18+)

28.02.2023 21:23

Экс-директору ПО «Монтажник» из Магнитогорска смягчили приговор

28.02.2023 20:58

В среду в Челябинской области завоют сирены

28.02.2023 20:19

Приберись в голове: на ТНТ выходит строительно-психологическое шоу «Хочу перемен»

28.02.2023 19:05

ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»