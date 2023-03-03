Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка

Цифровая экосистема МТС сообщает о двукратном росте числа пользователей сервиса МТС Cashback в Челябинской области по итогам 2022 года. Сервис возврата кешбэка выбирал почти каждый клиент, подключивший более одной услуги компании.

Южноуральцы стали активнее использовать кешбэк, полученный за оплату услуг связи и покупки в салонах МТС и в магазинах-партнерах сервиса МТС Cashback. В прошлом году пользователи сервиса из Челябинска вдвое чаще тратили накопленные бонусные баллы на оплату подписок на цифровые сервисы МТС и товаров – электронных гаджетов, зарядных устройств, наушников, чем годом ранее. Тогда кешбэк в основном использовали для оплаты услуг мобильной связи и интернета.