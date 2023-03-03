03.03.2023
Теперь самовольные постройки у «Северных ворот» Челябинска точно снесут
03.03.2023
Должницу по алиментам из Аши задержали в здании суда
03.03.2023
Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя
03.03.2023
Агророс Банк открыл первый офис в Челябинске
03.03.2023
Житель Златоуста повелся на обнаженное фото тела девушки без головы
03.03.2023
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка
21.02.2023
МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии
10.02.2023
Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить
09.02.2023
Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT
01.02.2023
МТС поможет следить за состоянием воздуха на Южном Урале
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023