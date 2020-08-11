ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральские больницы входят в штатный режим работы после «ковида»

Общество
Сегодня, 11:52
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

На сайте министерства здравоохранения Челябинской области опубликован приказ, подписанный министром здравоохранения региона Юрием Семеновым, котором говорится о том, что все лечебные учреждения, задействованные в лечении пациентов в коронавирусной инфекцией, возвращаются к штатному режиму работы.

В приказе министра здравоохранения Челябинской области говорится о том, что в целях поэтапного снятия ограничений и восстановления профильной деятельности медицинских организаций, утвержден поэтапный план восстановления их работы.

В частности, указывается, что в течении семи дней после выписки пациентов перед восстановлением профильной деятельности, руководители медицинских организаций обязаны провести необходимые дезинфицирующие мероприятия, а также обеспечить готовность медиков в трехдневный срок возобновить работу в режиме повышенной готовности для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Также в документе указано, что с десятого августа возобновляется вакцинация пожилых южноуральцев и профилактические осмотры детей до семи лет.

С 17 августа, согласно тексту документа, возобновляется госпитализация в дневные и круглосуточные стационары по всем профилям, а с первого сентября в регионе возобновятся профосмотры и диспансеризация взрослого населения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:56
Число жертв «ковида» в Челябинской области приближается к цифре 300
Федерация
Сегодня, 11:54
Банки отказали в поддержке ковидных россиян
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Сегодня, 09:31
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 19:58
Наталья Котова не приняла отчет зама об устранении недостатков в уборке улично-дорожной сети
Вчера, 16:35
Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно
Вчера, 15:27
Текслер дал две недели на устранение последствий разгула стихии в Металлургическом районе
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Вчера, 14:59
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:30
После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ
Вчера, 14:23
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Вчера, 13:47
Наталья Котова распорядилась «разобраться» со стадионом «Центральный»
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Происшествия
Сегодня, 10:38
В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме
Новости
Сегодня, 11:54
Федерация
Банки отказали в поддержке ковидных россиян
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:14
Экономика
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
Сегодня, 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Материалы рубрики
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 14:59
Общество
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Теги
Юрий Семенов
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика