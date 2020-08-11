Южноуральские больницы входят в штатный режим работы после «ковида»

На сайте министерства здравоохранения Челябинской области опубликован приказ, подписанный министром здравоохранения региона Юрием Семеновым, котором говорится о том, что все лечебные учреждения, задействованные в лечении пациентов в коронавирусной инфекцией, возвращаются к штатному режиму работы.

В приказе министра здравоохранения Челябинской области говорится о том, что в целях поэтапного снятия ограничений и восстановления профильной деятельности медицинских организаций, утвержден поэтапный план восстановления их работы.

В частности, указывается, что в течении семи дней после выписки пациентов перед восстановлением профильной деятельности, руководители медицинских организаций обязаны провести необходимые дезинфицирующие мероприятия, а также обеспечить готовность медиков в трехдневный срок возобновить работу в режиме повышенной готовности для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Также в документе указано, что с десятого августа возобновляется вакцинация пожилых южноуральцев и профилактические осмотры детей до семи лет.

С 17 августа, согласно тексту документа, возобновляется госпитализация в дневные и круглосуточные стационары по всем профилям, а с первого сентября в регионе возобновятся профосмотры и диспансеризация взрослого населения.