Южноуральские полицейские настаивают, чтобы банки приостановили выдачу кредитов онлайн

Региональным полицейским главком направлены обращения в Сбербанк и банк ВТБ о приостановлении выдачи онлайн кредитов. Аферисты убеждают доверчивых людей, что мошенники пытаются оформить на них займ, а чтобы не стать их жертвой, предлагают оформить его самостоятельно и перевести деньги на «безопасный» счет.

Главным управлением МВД России по Челябинской области направлены обращения в региональные отделения Сбербанк и ВТБ. В них сообщается о том, что наиболее распространены преступления, в которых злоумышленники, реализуя свой преступный замысел, звонят южноуральцам и представляются сотрудниками банков. Во всех случаях собеседники под разными предлогами внушают им опасения за их сбережения или убеждают в том, что злоумышленники оформляют на них кредиты. Проявляя беспокойство, доверчивые люди берут кредиты, диктуют аферистам данные своих банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляют на «безопасные счета», которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм.

Так, 61-летняя жительница Металлургического района, желая заработать в Интернете и следуя всем инструкциям якобы «честных» консультантов, взяла в банке кредит на два миллиона рублей и перевела их мошенникам.

Жительница Магнитогорска взяла в банке кредит на полтора миллиона рублей и, совершив более 90 платежей, перевела их мошенникам.

Жительница Карталов взяла вредит в банке на сумму порядка 200 тысяч рублей и перевела деньги аферистам.

Список доверчивости южноуральцев можно продолжать бесконечно.

«С целью предупреждения возможности совершения подобных преступлений, региональным полицейским главком предложено Сбербанку и банку ВТБ приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов. Подобная профилактическая работа будет проведена и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк. Телефон указан на оборотной стороне банковской карты.