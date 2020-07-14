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Южноуральские полицейские совместно с сотрудниками МЧС продолжают рейды по пляжам

Общество
Сегодня, 11:05
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинской области совместно с сотрудниками МЧС проводят рейды по южноуральским пляжам. Они направлены на предупреждение несчастных случаев на воде и соблюдением горожанами санитарных норм.

«Пляжная» статистика пока неутешительная. Только за эти выходные на водоемах области 16 человек.

Сотрудники полиции регулярно проверяют городские водоемы, пляжи и другие места массового отдыха и купания граждан с целью профилактики и предотвращения несчастных случаев на воде, а также соблюдения действующего законодательства.

«В ходе рейда с отдыхающими проведены беседы по соблюдению правил безопасного пребывания на водоемах и норм административного законодательства. У граждан, управляющих водным транспортом, проверяли наличие документов, подтверждающих право управления, а также напоминали о необходимости использования спасательных жилетов и недопустимости употребления спиртных напитков», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, в понедельник глава Челябинска Наталья Котова возмутилась, что челябинцы превратили городские пляжи в настоящие помойки. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности, они устраивают посиделки на открытом воздухе. Горожане пьют на пляжах, а после себя оставляют горы мусора и пустых бутылок. Котова потребовала активней проводить беседы с горожанами.

Подобные рейды сейчас проходят во всех городах Челябинской области. К примеру, в Каслях вообще нет специально оборудованных пляжей для купания, но это никого не останавливает. Дети и взрослые отдыхают в самых разнообразных местах, в том числе под мостами, в карьерах и даже в районе шлюзов.  

«Особую тревогу вызывает то, что дети находятся без присмотра. Поэтому в ходе рейдов и патрулирований специалисты «чрезвычайного» ведомства обратили особое внимание взрослых, что такие вещи не позволительны. За безопасность детей, в первую очередь, отвечают родители. Поэтому если дети, с которыми была проведена профилактическая беседа, во время следующего рейда вновь попадут в поле зрения сотрудников полиции, на родителей будут составлены административные протоколы и наложены штрафы», сообщил начальник отдельно поста 60-й пожарно-спасательной части Вячеслав Мамаев.

Сотрудники МЧС напоминают, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где дно проверено, постоянно дежурят спасатели и есть вся необходимая инфраструктура. Купаться у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд запрещено.

При купании нельзя заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания, подплывать близко к проходящим катерам, весельным лодкам, гидроциклам, взбираться на технические предупредительные знаки, прыгать в воду с лодок, катеров и других плавсредств и прыгать в воду в незнакомых местах.

При соблюдении данных правил, можно обезопасить от беды себя и своих близких

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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