За достижения в культуре и спорте в Челябинской области предоставят льготы
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 15:03
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги в области культуры и спорта, получат право на дополнительное материальное обеспечение. Следующими в очереди на льготы будут ученые.

Законопроект о предоставлении льгот работникам учреждений культуры и спорта, внесенный губернатором Алексеем Текслером, рассматривался сегодня, 26 сентября, на очередном заседании Законодательного собрания региона.

Предлагается установить дополнительное материальное обеспечение тем южноуральцам, которые завоевали звания чемпионов мира, чемпионов Европы, имеют почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в области физической культуры и спорта или награждены госнаградами РФ за заслуги в области физической культуры и спорта.

На ежемесячное социальное пособие смогут претендовать ветераны спорта, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) – участники Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и чемпионы Европы, имеющим почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России» или спортивное звание «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса».

Аналогичная мера социальной поддержи за заслуги в области культуры предусматривается для проживающих в Челябинской области граждан, имеющих почетное звание «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств РФ».

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, выслушав доклад и.о. министра соцотношений, отметил, что в данном законопроекте не учтена еще одна важная категория спортсменов. «Радиоспорт, не входит в олимпийскую программу. Но у нас в области много чемпионов в этом виде спорта», - отметил спикер. Он напомнил, что команда Челябинской области, в состав которой входит и депутат Заксобрания, председатель регионального отделения пенсионного фонда Виктор Чернобровин, неоднократно завоевывала награды на мировом уровне. «Надо будет и эту категорию учесть», - предложил руководитель регионального парламента.

Депутат, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин предложил дополнить список льготников деятелями науки. «Мы не против этого, но давайте решать вопросы по мере поступления», - сказал Владимир Мякуш и поручил Важенину готовить проект закона совместно с министерством социальных отношений, а затем депутаты обратятся к губернатору за поддержкой.

«Закон - очень ожидаемый среди ветеранов спорта и деятелей культуры, он вызывает живейший интерес», - отметил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев, подытоживая обсуждение.

Законопроект принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. Депутаты решили продолжить работу по улучшению данного законопроекта.

Автор: 
Любовь Юрина
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Законодательное Собрание Челябинской области
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