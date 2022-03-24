За сутки число выздоровевших после ковида южноуральцев в четыре раза превысило число заболевших

В Челябинской области за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больницы 2055 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 1543). Всего с начала пандемии сумели справиться с болезнью 296 тысяч 430 пациентов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне подтвержден 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 0,7% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 585 человек). С начала пандемии переболело ковидом 314 тысяч 609 жителей.

Накануне умерло 12 пациентов с ковидом (днем ранее – 15 человек). За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 630 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 352 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 24 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией девять тысяч 507 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 10 тысяч 993 жителя).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.