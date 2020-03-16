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За сутки число взятых под меднаблюдение южноуральцев выросло на 87 человек

Общество
Сегодня, 15:06
Автор: 
Олеся Денисова

За сутки в Челябинской области число взятых под медицинское наблюдение жителей, приехавших из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран, выросло на 87 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро понедельника, 15 марта, на самоизоляции находятся 425 жителей области, вернувшихся домой из поездок по странам, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуаций по коронавирусной инфекции. Из них 70 граждан Китайской народной Республики, 13 граждан Италии, один гражданин Ирана, 18 граждан других стран, остальные - россияне. День назад под наблюдением находилось 338 человек. Всего было взято под медицинское наблюдение 1085 человек.

Жителям, вернувшимся из эпиднеблагополучных стран, рекомендовано по прибытию домой позвонить на «горячую линию» минздрава и сообщить о месте и времени пребывания в другой стране. Южноуральцы, не имеющие признаков вирусного заболевания, должны самоизолироваться дома на две недели.

Напомним, граждане, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, США, получают оплачиваемый больничный на две недели. остальным гражданам, в отношении которых действует режим самоизоляции, придется провести дома две недели за свой счет.

При появлении первых признаков респираторной инфекции нужно позвонить в районную поликлинику или службу скорой медицинской помощи. Заболевшего госпитализируют в инфекционное отделение. Анализы у заболевших берутся на 10 день с момента пересечения границы. Исследования проводятся только по направлению врача в государственной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии области. За последние сутки обследовано 129 человек (всего проведено одна тысяча 286 анализов). Все результаты отрицательные.

Автор: 
Олеся Денисова
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