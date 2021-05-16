За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – восемь человек). Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 731 жителей. Из них одна тысяча 530 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 201 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (94 новых инфицированных). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 703 случая ковида.

Накануне выздоровело и выписано из больницы 93 человек (днем ранее – 95). С начала пандемии 56 тысяч 154 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели справиться с болезнью.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 776 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 786 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.