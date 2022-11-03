За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания ковидом, что на 11,8% меньше показателя предыдущего дня (накануне – 128). Среди заболевших лишь один школьник (днем ранее - двое).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 433 пациента с коронавирусом (днем ранее – 325 человек).

За сутки умерло двое пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – трое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 390 тысяч 941 человек, сумели справиться с ковидом 379 тысяч 157 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 359 жителей, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 80 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом.

По состоянию на третье ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции две тысячи 382 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 706 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.