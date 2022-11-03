03.11.2022
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
03.11.2022
Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
03.11.2022
Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью
03.11.2022
Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга
03.11.2022
ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные
03.11.2022
Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
02.11.2022
В Челябинской области уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться
01.11.2022
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
31.10.2022
В Челябинской области за неделю умерло 30 жителей с подтвержденным коронавирусом
30.10.2022
За сутки заболел ковидом 171 южноуралец, выздоровело 308, умерло четверо
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022