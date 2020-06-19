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За сутки умерло 5 южноуральцев с коронавирусом – в Челябинске и Брединском районе

Общество
Сегодня, 12:57
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались три женщины и двое мужчин. Общее число умерших пациентов с коронавирусом – 107.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло три жителя Челябинска, один из Магнитогорска и один из Миасса.

У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Челябинск продолжает сохранять первенство по числу смертей пациентов с коронавирусом. Накануне в областном центр подтверждена смерть четырех инфицированных человек: 50-летнего мужчины, 82-летнего мужчины, 73-летней женщины и 90-летней женщины. У первых трех причиной смерти стала ковидная пневмония, у самой пожилой умершей накануне челябинки – сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий. С момента начала пандемии в городе умерло 39 человек в возрасте от 24 до 96 лет. У 32 пациентов причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Всего в областном центре подтверждено 1942 случая коронавирусной инфекции.

В Брединском районе накануне зарегистрирована смерть 37-летней женщины с коронавирусной инфекцией. Причина смерти - сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность (ковид сопутствующий).

В Магнитогорске за последние сутки зафиксирована смерть 76-летней жительницы. Причина - сахарный диабет, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). Всего в городе умерло 25 пациентов с коронавирусом, в том числе 15 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 31 случай COVID-19 (за сутки плюс 21), из них 607 пациента выздоровели и выписаны из больницы (за прошедшие сутки - 9).

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Златоусте зафиксировано 12 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти шестерых стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 586 случаев коронавирусной инфекции.

В Саткинском районе умерло четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральском, Ашинском, Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Копейском, Кунашакском, Брединском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 107 южноуральцев, в том числе 70 человека умерло от ковидной пневмонии, 37 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 19 июня в России скончалось 7 тысяч 841 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 240 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –107 (в том числе 70 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 64, в Ханты-Мансийском автономном округе - 32, в Ямало-Ненецком автономном округе – 22, в Тюменской области – 15, в Курганской - 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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