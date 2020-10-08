За сутки умерло два человека с ковидом из Челябинска и Златоуста

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин из Челябинска и Златоуста. С начала пандемии умерло 515 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске от ковидной пневмонии скончался 72-летний мужчина. Всего, по данным городского оперативного штаба, с начала пандемии в Челябинске подтверждено семь тысяч 508 случаев заболевания COVID-19 (плюс 56 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

В Златоусте зарегистрирован смерть 72-летнего мужчины. Причина атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Коронавирсу был сопутствующим.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 515 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 133 человека умерли от ковидной пневмонии, 382 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро восьмого октября в России скончалось 22 тысячи 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 531 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 149. В Челябинской области умерло 515 жителей с коронавирусом (133 - от ковида), в Свердловской области – 633, в Ханты-Мансийском автономном округе – 198, в Ямало-Ненецком автономном округе – 104, в Тюменской области – 42, в Курганской – 39.