За сутки в Магнитогорске умерло два пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Магнитогорске Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 64-летняя женщина и 68-летний мужчина из Магнитогорска. У обоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 14 пациентов с коронавирусом. В городском штабе уточнили, за время пандемии в Магнитогорске от COVID-19 скончалось 17 жителей, в том числе шесть человек – от ковидной пневмонии, восемь пациентов - от сопутствующих заболеваний, по остальным причины смерти устанавливаются. По данным областного оперативного штаба в городе зарегистрировано 848 случаев коронавирусной инфекции. Из них 353 пациента выздоровели и выписаны из больницы.

В Челябинске зафиксировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 11 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1206 случаев коронавируса.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 316 случаев коронавируса.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. Всего в городском округе зафиксировано 500 инфицированных.

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 59 южноуральцев, в том числе 33 человека умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро восьмого июня в России скончалось 5 тысяч 971 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 146 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 59 (в том числе 33 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 43, в Ханты-Мансийском автономном округе - 21, в Тюменской области - 12, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11.