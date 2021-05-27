За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 88 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 87). С начала пандемии зарегистрировано 62 тысячи 682 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 84 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 85). С начала пандемии 57 тысяч 156 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло девять человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 818 жителей. Из них одна тысяча 605 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 213 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 671 житель с подтвержденной, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 674 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.