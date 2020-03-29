Закрытые города Челябинской области ужесточают правила для въезжающих

Закрытые территориальные образования (ЗАТО) Челябинской области – Озерск и Снежинск – ужесточают правила въезда на свои территории.

«При въезде в Озерск более жесткой проверке и повышению требований подвергнутся те, кто относится к числу командированных», - отмечают в администрации города. Имеющие постоянные пропуска жители города смогут беспрепятственно въезжать и выезжать в любое время суток. Ограничения не коснутся и тех иногородних, кто доставляет в округ продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Как сообщили в администрации Трехгорного, близкие родственники жителей (в перечень входят родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры) смогут заехать в ЗАТО только после получения разрешения главы и по согласованию с органом безопасности. Такие же правила действуют и для тех, кто въезжает по производственной необходимости. Въезд в ЗАТО иностранных граждан приостановлен.

На период введенных в стране дополнительных нерабочих дней (с 29 марта по третье апреля) вводятся дополнительные ограничения. Выезжать за пределы территории ЗАТО можно будет только в случае исключительно обоснованной необходимости. Жители, находящихся на самоизоляции и отнесенные к группе риска, выезд запрещен.

Жители Снежинска, которые возвращаются в город из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на две недели вместе с членами семьи, которые проживают с ними на одной жилплощади. Им нельзя будет контактировать с другими жителями в течение двух недель. За ними будет организовано медицинское наблюдение. Кроме того, они обязаны будут ежедневно докладывать о состоянии своего здоровья.

Напомним, на сегодня в области зарегистрировано девять случаев коронавируса и у 18 человек получены условно положительные результаты на COVID-19 (пока они официально не подтверждены). В Озерске и Снежинске пока нет ни одного случая коронавирусной инфекции.