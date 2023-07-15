Заповедные грибы

Это была бредовая идея. Идти одной в осенний лес за грибами в неизвестной местности к концу дня… Ева это прекрасно знала, но врожденное упрямство и желание остаться наедине с собой взяли верх.

Пока Савельич, у которого она гостила в выходные, отвлекся на кормление Тузика, Ева взяла ножичек и корзину и пошла.

Лес встретил её вполне дружелюбно — багряные листья игриво перешептывались между собой, дул теплый ласковый ветерок, а вершины деревьев словно старые знакомые махали ей своими макушками.

Ева улыбнулась, оставив за пределами лесного гиганта все свои проблемы и принялась искать любимые грузди.

Здесь — в тишине леса — была безопасная территория. Без гаджетов, начальника, любопытных подруг и ненужных вопросов. Именно поэтому Еве сразу стало легче — ушли душевная тоска, чувство одиночества и нервозность, от которых каждый уик-энд она и бежала в Зарядово.

На ивление быстро Ева нашла полянку с грибами, вошла в азарт и даже не заметила, как углубилась в чащу. Где-то над головой ухнул филин, вдалеке застрекотала сорока. Ева не обратила на это внимание и приступила к «обрезке» очередного грибочка, сглатывая на ходу слюну, которая выделилась у нее при мысли о жюльене.

Вдруг на её плечо легла крепкая рука. Ева застыла от страха и еле заставила себя оглянуться.

Позади неё стоял веселый молодой парень в костюме цвета хаки и с добрыми глазами. Невдалеке от него бегала охотничья собака.

— Девушка, вы как сюда попали? Частная территория как-никак, а вы грибочки режете, — приветливо сказал «лесной человек».

Ева пришла в себя и резко встала:

— На грибах, простите, не написано, что они частные, а я, видимо, слишком увлеклась, — с вызовом ответила девушка.

В этот момент Ева не только поняла, что заблудилась (о, ужас!!!), замечталась и загрибнилась — на лес уже спустились сумерки, среди деревьев гулял холодный ветерок, а плачущее небо под ногами предвещало скорый дождь, но и вспомнила, как Савельич рассказывал ей о «заповеднике» рядом с деревней. У него была интересная история — три года назад небольшую территорию леса «взял под опеку» молодой бизнесмен, любитель природы. И очень активно принялся за охрану этой местности.

— В общем вот эти семь я тут срезала, забирайте. Остальные из общего леса, — зачем-то добавила Ева.

Лесник рассмеялся.

— Предлагаете мне их скотчем обратно примотать? — задал он обескураживающий вопрос, чем окончательно снял напряжение.

— А вообще, девушка, — начал лесник, который собственно и был тем молодым бизнесменом (об этом внимательный читатель начал подозревать еще пару абзацев назад…).

— Ева, — перебила его грибная браконьерша.

— Ева, может зайдем ко мне на чай, погреетесь и сразу расскажете мне пару рецептов, которые растопят моё сердце и помогут забыть и простить потерю нескольких грибочков.

Ева ненадолго засомневалась. Сложившаяся ситуация была крайне странной, но очень интересной. Девушка удивилась сама себе и поняла, что ей так спокойно и уютно рядом с «лесником», что выдохнула и...согласилась.

***

Савельич между прочим до сих пор вспоминает тот вечер. Как искал Еву в осеннем лесу, безрезультатно звонил на мобильник и даже слегка поседел. А потом случайно набрел на дом блюстителя «заповедника» (именно так Константина звали в Зарядово) и был удивлен, увидев там смеющуюся Еву, вполне себе живую и довольную. Все вместе они выпили крепкого чая, Савельич ругнулся и успокоился, уже тогда поняв — свадьбе быть!