«Защита» в действии - челябинские полицейские провели профилактическое мероприятие

На территории Челябинска с первого по 10 июня проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». Цели предупреждение посягательств в отношении детей, выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей и иных членов семей, а также принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску старший лейтенант полиции Максим Кудрявцев совместно с представителями социальной защиты посетили семьи, состоящие на профилактическом учете. Проверены условия проживания несовершеннолетних, наличие вещей и продуктов и отдых детей в летний период. Родителям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, были даны полезные рекомендации по решению конкретных проблем.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если вы располагаете информацией о фактах жестокого обращения с детьми, вовлечения их в совершение противоправных деяний, сообщите об этом по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: (351) 266-14-14, 265-02-00 либо 02/102. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.