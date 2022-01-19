Жезлом по снежным кучам

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска привлекают к ответственности должностных и юридических лиц организаций, ответственных за содержание дорог в Челябинске. В отношении подрядчиков возбуждаются дела.

Дорожными стражами порядка Челябинска был выявлен целый ряд недостатков и нарушений требований к зимнему содержанию улиц и дорог города. Это некачественная, несвоевременная уборка снега, наледь, снежный накат, снежные валы по краям проезжей части. По выявленным недостаткам организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети Челябинска, внесены предписания на их устранение.

«Должностные лица организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети Челябинска, будут привлечены к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения по содержанию дорог, либо непринятие мер к своевременному устранению помех в дорожном движении (по ст.12.34 КоАП РФ)», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

За некачественное выполнение работ по очистке улиц и дорог в зимний период сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Челябинску возбуждены административные производства. Кодексом об административных правонарушениях за данные правонарушения предусмотрено наказание для юридических лиц в виде административных штрафов в сумме до 300 тысяч рублей.

Напомним, что ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что автомобилисты стали жаловаться на то, что городе на проезжей части остаются огромные кучи снега. В администрации города тогда сообщили, что согласно муниципальному контракту снежные валы подрядчик обязан вывезти в течение пяти суток. Затем снежные кучи, которые подрядчики не вывозят, а складируют вдоль обочин дорог, возмутили и главу города Наталью Котову. Она дала поручение своим подчиненным уделить особое внимание этой проблеме.

Напомним, что только на прошлой неделе подрядчикам за плохую работу выписано 26 предписаний. Штрафные санкции составили порядка двух миллионов рублей.