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Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции

Общество
Сегодня, 16:57
Автор: 
Олеся Денисова

Жителя Миасса, который контактировал с молодым человеком с подтверждённым случаем коронавирусной инфекции, не соблюдал режим самоизоляции.

 

Мужчина прилетел из Испании, сообщил о своем приезде на «горячую линию» регионального Минздрава. Ему пояснили, что врачи приедут для взятия анализа через 8 дней, необходимо всё это время находиться дома. К молодому человеку несколько раз приезжали санитарные врачи и медики, но его не оказалось дома. Сейчас анализ уже взят, проверяются все контактные лица.

«По предписанию Роспотребнадзора РФ, анализ на коронавирус у граждан, прибывших в Россию из-за границы и не имеющих признаков заболевания, берется на 10-й день карантина. Поскольку именно в этот период зафиксирована максимальная концентрация вируса в организме. В случае появления признаков респираторной инфекции анализ проводится в тот же день, и пациента госпитализируют», - пояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Автор: 
Олеся Денисова
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