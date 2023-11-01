Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек

Жители Челябинской области передали на утилизацию более трех тонн батареек, приняв участие в октябрьской экологической акции.

Самыми активными ее участниками стали представители Магнитогорска, Чебаркуля, Златоуста, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Троицкого района и Тракторозаводского района Челябинска.

Акцию провели минэкологии региона, власти муниципальных образований и экоактивисты – по многочисленным просьбам южноуральцев, передавших на единственный в стране завод, занимающийся переработкой этого вида отходов, 130 тысяч отслуживших свое батареек.

В министерстве экологии отмечают, что такая масштабная акция прошла на Южном Урале впервые. По словам представителя министерства Марины Дымовой, всего лишь одна использованная пальчиковая батарейка, которую кто-то выбросил в парке или в лесу, способна загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров территории.

«На такой земле не смогут вырасти даже два дерева, не смогут жить и развиваться несколько тысяч дождевых червей, благодаря которым земля становится плодородной, не смогут существовать несколько семей кротов и ежей», - отметила Марина Дымова.

Она подчеркнула важность того, что сегодня люди наконец-то поняли, что защитить природу от такого губительного вреда - в силах каждого: достаточно донести использованную батарейку до пункта приема на утилизацию.

Отметим, по просьбам жителей региона акцию продлили до середины ноября. Желающим сдать использованные батарейки на переработку нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета.