01.11.2023
Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
01.11.2023
Как получить водительские права в праздничные дни
01.11.2023
Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок
31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек
26.10.2023
В шести городах Челябинской области установятся неблагоприятные метеоусловия
22.10.2023
Сергей Лихачев еще год будет руководить министерством экологии Челябинской области
09.10.2023
Более 200 свалок ликвидируют в Челябинской области в 2023 году
26.09.2023
В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023