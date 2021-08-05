Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома

Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе (Челябинская область), чьи единственные дома были уничтожено ландшафтным пожаром в начале июля 2021 года, получат выплаты на новое жилье.

Жителям Карталинского района, утратившим в результате пожара единственное жилье, получат единовременную выплату. Ее размер будет рассчитываться путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра (установлена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 34 тысячи 690 рублей).

Деньги пострадавшие смогут потратить на строительство нового дома или приобретение готового жилья.

Ели пострадавший решит строиться, то за счет выплаты для них будут возведены новые дома большей площади. «Если было меньше 60 квадратных метров, то – 60, если меньше 80 «квадратов», то – 80, если меньше 100 квадратных метров, то – 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Тем пострадавшим, кто захочет купить готовые дома или квартиры, выплата будет предоставлена из расчета площади сгоревшего жилого помещения.

Собственники, у кого утраченные дома не были единственной недвижимостью, также смогут выбирать – строительство или покупка. Выплата будет рассчитана исходя из площади сгоревших помещений и стоимости квадратного метра (34 тысячи 690 рублей).

В министерстве социальных отношений уже выдают уведомления о праве на выплату. Деньги будут зачисляться на основании подтверждающих документов на счет подрядной организации в два этапа: аванс 50% и 50% по окончании стройки. В случае покупки жилья средства в размере 100% зачисляются на счет продавца после регистрации в Росреестре.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, был уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

В конце июля началось строительство 19 жилых домов для жителей, лишившихся крова. В поселках побывал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером.

Ожидается, что пострадавшие поселки посетит президент Владимир Путин.