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Коронавирус
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05.08.2021

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05.08.2021

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05.08.2021

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Владимир Путин
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Ирина Буторина
Общество
05.08.2021 15:10

Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома

Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе (Челябинская область), чьи единственные дома были уничтожено ландшафтным пожаром в начале июля 2021 года, получат выплаты на новое жилье.

Жителям Карталинского района, утратившим в результате пожара единственное жилье, получат единовременную выплату. Ее размер будет рассчитываться путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра (установлена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 34 тысячи 690 рублей).

Деньги пострадавшие смогут потратить на строительство нового дома или приобретение готового жилья.

Ели пострадавший решит строиться, то за счет выплаты для них будут возведены новые дома большей площади. «Если было меньше 60 квадратных метров, то – 60, если меньше 80 «квадратов», то – 80, если меньше 100 квадратных метров, то – 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Тем пострадавшим, кто захочет купить готовые дома или квартиры, выплата будет предоставлена из расчета площади сгоревшего жилого помещения.

Собственники, у кого утраченные дома не были единственной недвижимостью, также смогут выбирать – строительство или покупка. Выплата будет рассчитана исходя из площади сгоревших помещений и стоимости квадратного метра (34 тысячи 690 рублей).

В министерстве социальных отношений уже выдают уведомления о праве на выплату. Деньги будут зачисляться на основании подтверждающих документов на счет подрядной организации в два этапа: аванс 50% и 50% по окончании стройки. В случае покупки жилья средства в размере 100% зачисляются на счет продавца после регистрации в Росреестре.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, был уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

В конце июля началось строительство 19 жилых домов для жителей, лишившихся крова. В поселках побывал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером.

Ожидается, что пострадавшие поселки посетит президент Владимир Путин.

Автор: Любовь Юрина
Карталы
Владимир Путин
Алексей Текслер
Ирина Буторина
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Общественники организации «Гражданский патруль» обратились в минэкологии области с предложением р
05.08.2021

«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка
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Мы продолжаем публикации https://uralpress.ru/news/krupnym-planom/kak-ya-bolela-koronavirusom-v-i
Коронавирус
Коронавирус
05.08.2021

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03.08.2021 14:19

В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе

03.08.2021 13:54

Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»

03.08.2021 13:52

Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов

03.08.2021 13:30

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются

03.08.2021 13:21

ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам

03.08.2021 12:58

Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших

03.08.2021 12:34

Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

03.08.2021 12:32

В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве

03.08.2021 12:25

Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж

03.08.2021 12:20

В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»

03.08.2021 12:13

«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»

03.08.2021 12:11

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ

03.08.2021 12:09

В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации

03.08.2021 11:38

В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки