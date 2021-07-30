Челябинская область готовится к приезду Владимира Путина

Челябинская область готовится к визиту в регион президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает информированный источник, глава государства прилетит в Магнитогорск, где проведет ряд встреч. Кроме того, Владимир Путин посетит Карталинский район, где в июне ландшафтный пожар оставил без крыши над головой несколько десятков семей в поселках Джабык и Запасное.

В преддверии визита в Челябинскую область Владимира Путина губернатор Алексей Текслер и ряд его подчиненных ушли на самоизоляцию, сообщают осведомленные источники. В пресс-службе губернатора и правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Губернатор работает, обо всех публичных мероприятиях пресс-служба будет информировать», - сообщили агентству в пресс-службе. При этом не уточняется, губернатор работает дистанционно или нет.

Напомним, президент Владимир Путин в марте-апреле 2021 года привился от коронавирусной инфекции отечественной вакциной Спутник V (Гам-Ковид-Вак) (поставил и первый, и второй компоненты). Губернатор Алексей Текслер также привился от ковида. Первый компонент глава региона поставил в июне, второй компонент - в субботу, 17 июля, перед посещением своего родного Металлургического района в Челябинске.

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, был уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

Кроме того, из-за пожаров пришлось прервать смену в детском лагере «Роднички» возле села Париж Нагайбакского района. По поручению Владимира Путина детей отправили отдыхать в «Артек» (Крым) и в детский центр «Смена» в Анапе.

Алексей Текслер выезжал на места пожаров, встречался с жителями 9-10 июля и 17 июля.

Алексей Текслер 22 июля доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий природных пожаров. Пострадавшим оказывается материальная помощь.

В конце июля началось строительство 19 жилых домов для жителей, лишившихся крова. Накануне в поселках побывал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером.