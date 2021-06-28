Жители Локомотивного остаются без воды, власти хранят молчание

Жители Локомотивного городского округа (Челябинская область) вторую неделю вынуждены жить без нормального водоснабжения, аварии на магистральном водоводе происходят практически ежедневно, а власти безмолствуют.

«Здравствуйте, А. Л. Текслер. Обращаются опять к вам жители маленького городка. Как долго у нас это будет продолжаться? Поселок Локомотивный опять без воды. Такая жара. Дети маленькие, старики, инвалиды без воды», - пишет губернатору жительница Ирина Ефремова в группе А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!.

В поселке проблемы с водой начались еще 14 июня. С тех пор жители лишен нормального водоснабжения, а чаще всего и вообще воды в своих домах. Власти пытаются осуществлять подвоз, но график не выдерживается.

Ирина Ефремова интересуется у губернатора: «Как так может наш глава халатно относится к нам? Свои полномочия отдавать на плечи женщины. Если он не может ничего сам сделать. Столько дней мы без воды, ни горячей, ни холодной. Это же свинство просто. Нам только обещают, что сделают и все будет прекрасно. А в итоге ничего не сделано, и снова порывы, и снова поломки».

Вода с прошлой недели подается в квартиры по графику. Но на понедельник график не появился на сайте администрации. Да и объяснений от власти жители дождаться не могут.

«Этот дурдом не закончится, вода по графику, напора практически нет, а администрация сидит спокойно», - возмущается Александра Тимофеева.

«Расскажите, как выжить без воды в такую жару и когда администрация начнёт нести ответственность за свои поступки. Нет ни одного ответа от Мордвинова [Александр Михайлович – глава Локомотивного]», - интересуется Анастасия Колесова на официальной странице администрации округа ВКонтакте, но в ответ тишина.

Напомним, с 14 по 18 июня на магистральном водоводе города было обнаружено три порыва, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Аварии устранили, но с 20 по 21 июня выявлено еще два порыва водовода, их ликвидировали в ночь на 22 июня. Специалисты прогнозировали, что для выхода на штатный режим водоснабжения потребуется от двух до четырех суток. Но им этого не удалось сделать. В среду, 23 июня, снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день. Осуществлялся подвоз питьевой и технической воды. С пятницы воду стали подавать по графику. В выходные, 26 и 26 июня, произошли новые порывы.