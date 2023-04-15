Жители Западного проведут пасхальные выходные без воды

В Кременкульском сельском поселении (Челябинская область) полностью отключено водоснабжение. Причины неизвестны.

Официальное сообщество ООО «ЮжУралВодоканал» в социальной сети ВК вчера, первого апреля, в 22.07 опубликовало сообщение об ограничениях потребление воды. В поселке Западный, микрорайонах Просторы, Белый Хутор, Вишневая горка, Конфетти, Привилегия, Женева и Залесье полностью прекращена подача воды воскресенья, до 16 апреля.

В настоящее время с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Кременкульского сельского поселения на водозаборной очистной станции проводятся профилактические работы, сообщает ЮжУралВодоканал на официальной странице ВК. По состоянию на 9.30 в поселке Западный работали 30 человеки и 10 единицы техники.

Завершить работы планируется к 16.04.23. Но также в официальном сообщении указано, что срок возвращения в штатный режим подачи водоснабжения будет понятен в субботу в 14-00

Организуется подвоз бутилированной, питьевой и технической воды по микрорайонам. Места размещения цистерн с питьевой и технической водой можно узнать тут.

Телефон горячей линии ЮжУралВодоканала +79320104003.