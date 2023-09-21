Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону

Жительница Челябинской области Анастасия Некрасова подарила участникам СВО семейную реликвию – старинную икону, к которой представители ее рода обращались за помощью в самые сложные времена на протяжении ста лет.

О неравнодушном человеке, не пожалевшем семейной реликвии для победы России, рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта, куда Анастасия Некрасова передала святыню.

В ее семье икона появилась еще до революции. Образ с пронзительным взглядом Спасителя отправится в храм, который наши бойцы соорудили на передовой за кратчайший срок.

Такое важное пополнение в полевом храме обязательно окажет поддержку и защиту славным воинам России, уверены в президентском движении