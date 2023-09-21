21.09.2023
ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону
Семейная реликвия помогала роду Анастасии Некрасовой в самые сложные времена
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
13.09.2023
На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023