Жительница Кыштыма победила в полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»

Жительница города Кыштым (Челябинская область) Анна Козлова стала одной из 14-и лучших полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Уфе 12 и 13 марта.

В полуфинале «От Урала до Поволжья» участники из 12-и регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.Уроженка Кыштыма и мама троих детей Анна Козлова вошла в число лучших конкурсантов по итогам первого дня, когда претенденты на звание «Мастеров гостеприимства» придумывали совместные проекты. Эксперты оценивали лидерские качества полуфиналистов.

«Не думала, что могу сравниться с управленцами крупных отелей, но я все же прошла в финалпо первому дню, оценили мою целеустремленность. А вот по собственному проекту поняла, что нет в нем конкретики. Выводы уже сделала. Сейчас сяду за работу», – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Анна Козлова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», во второй день полуфинала конкурсантка представила действующий проект ярмарки «На рудниках», котораяуже шестой год проводится на территории не используемого промышленного предприятия и включает лекционную программу по экологии, биологии, астрономии и геологии, творческие мастер-классы, театральные выступления, кинопоказы и ярмарку изделий местных мастеров.

Другой участник конкурса из Челябинской области Артем Морев в финал не вышел, но расстраиваться не стал – свой проект по строительству мини-гостиницы «Суперчик» в Белорецке все равно планирует осуществить.

«Я уже знаю, какое куплю здание под гостиницу. В Челябинске и Магнитогорске конкуренция большая, а в таких городах, как Белорецк нет мест для размещения. Здесь я просил финансовую поддержку в виде субсидий для снижения ставки по кредиту. Президент республики приезжал вчера на конкурс, сказал участникам, что готов помогать с землей, если будут создаваться такие объекты. Прошел в финал или не прошел – это не так важно, главное, что остались контакты», – отметил уроженец Магнитогорска Артем Морев.

Напомним, что полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства»– проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – параллельно проходят и в других регионах страны. По их итогам двести лучших конкурсантов, среди которых уже числится жительница Челябинской области Анна Козлова, пригласят на финальные испытания в Москву. Пятьдесят победителей получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и наставников.