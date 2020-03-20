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Жительница Миасса, избежавшая принудительной госпитализации, будет принудительно обследована

Общество
Сегодня, 09:32
Автор: 
Олеся Денисова

Миасский городской суд (Челябинская область) частично удовлетворил повторный иск главного санитарного врача Миасса к жительницу города Ларисе Я., вернувшейся из Италии, контактировавшей с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Первое решение суда о принудительной госпитализации не было выполнено. При этом замминистра здравоохранения области Евгений Ванин на пресс-конференции 17 марта рассказал, что женщина сдала анализ, коронавируса у нее нет и никаких мер воздействия к ней применяться не будет за отказ в госпитализации. Но оказалось, что это не совсем так. По словам замминистра, его ввели в заблуждение коллеги.

«Что нам изначально было известно об этой истории: пересекла границу 29 февраля,

прибыла в Миасс и отказалась от госпитализации. Двери не открывала, телефон не брала. Врачи по два-три раза в день приходили к ней домой, пытаясь взять анализ и обследовать», - напомнил Евгений Ванини. По его словам, в один из визитов в квартиру женщины дверь открыла ее мама и рассказала, что дочь самоизолировалась у них на даче. При этом она не сообщила место расположения дачи и никаких других подробностей.

Срок карантина у женщины прошёл 14 марта. «Коллеги сообщили, что карантин закончился, она здорова», - рассказал агентству Евгений Ванин.

Но, как выяснилось, анализ на коронавирусную инфекцию женщина так и не сдала. И 18 марта Роспотребнадзор подал второй иск к Ларисе Я. «Второй иск был подан в связи с тем, что она не прошла принудительную госпитализацию», - уточнил Ванин. Суд рассмотрел иск 19 марта и частично его удовлетворил. Правда, в суде не уточняют, в какой части был удовлетворен иск.

В минздраве уточнили, что на сегодня, по сути, нет необходимости в принудительной госпитализации женщины. После двухнедельной самоизоляции у нее не появилось признаков вирусного заболевания (опять же это со слов ее родных). И все же пройти обследование ей придется, чтобы исключить все вопросы.

В правительстве области агентству рассказывали, что правильно было бы применить к женщине меры административного наказания за ее безответственный поступок. Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Класс, где учится сын женщины, вынуждены были отправить на карантин.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Евгений Ванин
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