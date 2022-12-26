Жителям Челябинской области предлагают семь идей для нескучных каникул

Для жителей Челябинской области, не желающих проводить длинные праздничные выходные на диване, Chel.Travel подготовил небольшой чек-лист.

Отправиться на экскурсию на электричке, погрузиться в башкирскую культуру, пройтись по мосту над обрывом и многое другое – в новогодней подборке АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

Отправиться на городскую прогулку

В дни новогодних каникул пассажиры поездов «Орлан» и «Ласточка» смогут бесплатно посетить городские экскурсии, просто предъявив билет на актуальную дату. Совместный проект Свердловской пригородной компании и АНО «Центр проектного развития» получил название «Крылатые каникулы».

Так, третьего января в 11 часов стартует экскурсия по историческому центру Кыштыма для пассажиров «Орлана». Место встречи – у торгового дома «Демидовский» (Карла Маркса, 4). Кстати, туристы, решившие прогуляться по городу самостоятельно, могут получить памятные подарки – достаточно сделать селфи на фоне достопримечательностей. Подробности об акции читайте здесь.

Второго и четвертого января на «Орлане» можно добраться до Верхнего Уфалея, где, предъявив билет, можно будет воспользоваться услугами спортивного комплекса «Метелица» с 30-процентной скидкой. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноуборде и ватрушках или прогуляться до живописных Черемшанских никелевых карьеров.

Пятого января для пассажиров «Ласточки» подготовлена большая экскурсионная программа в городе Троицке. В девять утра начнется бесплатная экскурсия по Троицкому краеведческому музею (улица Ленина, 70), в десять часов от музея стартует прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

Седьмого января состоится часовая экскурсия по Магнитогорску – также для пассажиров «Ласточки». Гостей будут встречать на железнодорожном вокзале (у главного входа). Обязательна запись по ссылке.

Научиться стрелять из башкирского лука:

Сделать фотосессию в национальном кафтане и малахае, попить чай из самовара в настоящей юрте, узнать, почему луки были разной формы и научиться из них стрелять, покататься на лошадях – семьи с детьми приглашает башкирский этноцентр «Тамыр», который находится в деревне Тугузбаева Аргаяшского района. Гостей ждут с первого по восьмое января, по предварительной записи по телефону: 8 (908) 703-43-68 (Руслан).

Увидеть, как рождается металл:

Промышленный туризм не знает выходных! Третьего, четвертого, пятого и шестого января туристы могут посетить Магнитогорский металлургический комбинат и увидеть шестую доменную печь, которая была построена еще в годы Великой Отечественной войны, и листопрокатный цех №11, узнать, как производят металл для бытовой техники и автомобилей. Стоимость экскурсий – от 700 рублей (необходимо заранее подать паспортные данные, размеры одежды и обуви).

Испытать себя на прочность:

После посещения Больших Айских притесов останутся от новогодних каникул останутся самые яркие впечатления! Здесь расположен экстрим-парк «Грифон», где можно прогуляться по висячему мосту над обрывом или попробовать роупджампинг – прыжок с веревкой со стометровой скалы.

Полюбоваться красотой «лунной» реки:

Зимой река Ай совсем другая! Для тех, кто не готов к экстремальным развлечениям, а хочет просто полюбоваться рекой в снежном убранстве, советуем сделать фото на смотровой площадке на Больших Айских притесах и спуститься по лестнице до кромки воды.

Пребывание на реке Ай можно разнообразить зимним сплавом на аэролодке. Лодка на воздушной подушке вмиг домчит до главных достопримечательностей «лунной» реки – притесов, Кургазакской пещеры, Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.

Покататься на горных лыжах глубокой ночью:

В «Солнечной долине» традиционно отметят рождественский Сочельник ночными катаниями. В ночь с шестого на седьмое января курорт будет работать до трех часов утра. С 21 часов до трех ночи для ночного катания будут доступны вторая трасса и третий (бугельный) подъемник и трассы под кресельным подъемником и кресельный подъемник.

Отправиться в горы:

Самый доступный вид отдыха зимой – это прогулка в горы. В поход можно отправиться даже с маленькими детьми и пожилыми родителями, например, по четырехкилометровому кольцевому маршруту на Семибратку (нацпарк «Таганай») или по живописной тропе «Тайны озера» (нацпарк «Зюраткуль»). На этих тропах нет курумников и сложных подъемов.

Для тех, кто готов к более серьезному испытанию, вариантов намного больше: отправиться на метеостанцию на Дальнем Таганае – в царство вечного ветра; на высшую точку Челябинской области – вершину Большой Нургуш; на гору Поперечную – главную достопримечательность нацпарка «Зигальга»; на Вторую сопку хребта Уреньга и так далее.