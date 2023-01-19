Звёздный пациент в челябинском кардиоцентре

Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ) Борису Каплуну - солисту ВИА "Ариэль".

Накануне артисту стало плохо во время отдыха на озере Кисегач. Скорая отвезла его в миасскую больницу, затем музыканта направили в Челябинск.

Операция длилась более трёх часов, проводил её Станислав Андриевских, заведующий кардиохирургическим отделением Центра. «АКШ призвано улучшить кровоснабжение сердца, - рассказал Станислав Андриевских. - Это давно известная техника, которая позволяет пациентам избавляться от стенокардии и снижает угрозу развития инфаркта миокарда».

Сейчас Борис Каплун оценивает своё состояние как неплохое и не скупится на похвалу о работе лечащих докторов. «Как всегда, на пятерку, потому что люди – очень высокие профессионалы, и я доверяю каждому слову, сказанному ими. Даже нисколько не сомневался, что операция пройдет хорошо», - поделился звездный пациент.

Агентство желает Борису Федоровичу скорейшего выздоровления и сил на реализацию творческих планов.