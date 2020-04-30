На Первомай в Челябинской области тепло, ветер и местами дожди

В День весны и труда, первого мая, в Челябинской области ожидается теплая, ветреная и дождливая погода

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью небольшие осадки прогнозируются по всей территории области, в горах - умеренные дожди, на крайнем западе сильные. Днем лишь в отдельных районах возможны небольшие дожди, в Челябинске – без осадков.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, на юге региона – плюс 17-22 градуса. Ночью столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, местами возможны заморозки.

Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 14 минут, заход - в 20 часов 29 минут. Долгота светового дня - 15 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Кузьма Огородник.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.