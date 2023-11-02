Пятница в Челябинской области обещает быть довольно теплой и слегка дождливой

В Челябинской области в пятницу, третьего ноября, будет облачно. Ночью и утром в отдельных районах региона ожидаются туманы.

В ночное время кое-где в горах пройдут небольшие дожди, которые местами прольются и днем. На крайнем западе Южного Урала осадки могут усилиться до умеренных.

Ночью пятницы синоптики прогнозируют колебание температуры воздуха от минус одного до плюс четырех градусов. Днем воздух в Челябинской области прогреется до пяти-десяти градусов выше нуля.

Ветер в последний рабочий день недели – юго-восточный, с переходом на западный. Ночью скорость ветра составит три-восемь метров в секунду, с порывами до 12 м/с. Днем случится усиление скорости ветра – до пяти-десяти метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В Челябинске в пятницу облачно, ночью - преимущественно без осадков, возможен туман. Днем Челябинский Гидрометцентр обещает небольшой дождь.

В ночное время в столице Южного Урала один-три градуса выше нуля, днем – плюс шесть-восемь градусов.

Ветер – юго-восточный с переходом на юго-западный. Ночью его скорость составит три-восемь метров в секунду, днем - 6-11.

В народном календаре третье ноября - Илларионов день, с которым связан ряд погодных примет.

Выпавший снег не тает – жди много подснежников.

Если снега выпало изрядно, то и урожай хлеба будет богатым.

Дым из трубы вьется верх – быть хорошей погоде.

День солнечный – придет похолодание.