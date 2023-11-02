02.11.2023
Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»
02.11.2023
«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области
02.11.2023
Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет
02.11.2023
Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле
02.11.2023
«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие
02.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)
Пятница в Челябинской области обещает быть довольно теплой и слегка дождливой
31.10.2023
В первый день ноября в Челябинской области будет снежным и местами туманным
30.10.2023
В Челябинской области вторник будет скользким, мокрым и туманным
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023